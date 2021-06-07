Зеленський про Чорнобиль: Зона відчуження має стати зоною відродження

Президент Володимир Зеленський хоче шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС з зони відчуження на "зону відродження".

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".

"За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля.

Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження".

Нагадаємо:

У квітні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про бажання включити Чорнобильську зону до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У травні вчені зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській АЕС.

У Мінекології заявили, що в Україні створять туристичні "магніти", одним із яких стане Чорнобильська зона.

Економічна правда