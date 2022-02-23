Бизнес готов "забыть обиды", встреча с Зеленским вечером – источники

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Встреча главы государства Владимира Зеленского с топовыми бизнесменами состоится в среду в 18.00 в Офисе президента.

Источник: собеседники УП из числа приглашенных бизнесменов

Детали: Один из приглашенных на встречу президента с крупным бизнесом на условиях анонимности отмечает, что бизнес готов помогать стране в это затруднительное время и "забыть определенные обиды".

Прямая речь: "Я говорил с несколькими, скажем так коллегами, в том числе с людьми Рината Леонидовича (Ахметова – ред.). По сути все готовы помогать, чем сможем. Даже готовы забыть обидки. Для них сейчас не время".

Что предшествовало: Зеленский анонсировал встречу с топ-50 украинского крупного бизнеса 23 февраля. Президент подчеркнул, что бизнес должен оставаться в Украине защищать экономику, финансы, создавать рабочие места, укреплять страну.

По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.

Предыстория:

"Украинская правда" сообщила 13 февраля, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины до 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.

Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.

Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что его чартерный самолет вылетел за пределы Украины. В пресс-службе олигарха заявили, что Ахметов вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.

Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.

Виктор Пинчук заверил, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране.

Украинская правда