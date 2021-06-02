В мае в Украине зарегистрировали более тысячи новых грузовых авто – ассоциация

В мае в Украине реализовали 1071 единицу новых коммерческих авто - это почти на 58% больше, чем в прошлом году, но на 15% меньше результата предыдущего месяца.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто. За месяц их зарегистрировали 298 шт. - это вдвое больше по сравнению с маем прошлого года.

На втором месте - автомобили марки МАЗ (104 регистрации, +76%), замыкает топ-3 Fiat (103 авто, -2%).

"Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5 175 новых коммерческих авто. Таким образом, по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили в Украине увеличился на 55 процентов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае украинцы купили и зарегистрировали почти 8,5 тыс новых легковых авто - по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто вырос на 43%.

Экономическая правда