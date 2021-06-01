В мае спрос на новые легковые авто вырос на 43% – ассоциация

В мае украинцы купили и зарегистрировали почти 8,5 тыс новых легковых авто - по сравнению с прошлым годом травневний спрос на новые авто вырос на 43%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что это самый крупный майский результат с 2013 года.

При этом, самой популярной маркой месяца стала Toyota (1122 авто, +9%).

На втором месте - Renault (+ 25%, 1067 авто).

Замыкает топ-3 Kia (629 авто, -6%).

Также в топ-5 Skoda (624 авто, +116%) и Nissan (415 авто, +158%).

"Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Напмоним:

В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.

Экономическая правда