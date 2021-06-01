В мае спрос на новые легковые авто вырос на 43% – ассоциация
В мае украинцы купили и зарегистрировали почти 8,5 тыс новых легковых авто - по сравнению с прошлым годом травневний спрос на новые авто вырос на 43%.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Отмечается, что это самый крупный майский результат с 2013 года.
При этом, самой популярной маркой месяца стала Toyota (1122 авто, +9%).
На втором месте - Renault (+ 25%, 1067 авто).
Замыкает топ-3 Kia (629 авто, -6%).
Также в топ-5 Skoda (624 авто, +116%) и Nissan (415 авто, +158%).
"Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Напмоним:
В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.
Экономическая правда
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