У травні в Україні зареєстрували більше тисячі нових вантажних авто – асоціація

У травні в Україні реалізували 1071 одиницю нових комерційних авто - це майже на 58% більше, ніж минулого року, але на 15% менше результату попередного місяця.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Renault, які охопили 28% ринку нових комерційних авто. За місяць їх зареєстрували 298 шт. - це вдвічі більше порівняно з травнем минулого року.

На другому місці - автомобілі марки МАЗ (104 реєстрації, +76%), замикає топ-3 Fiat (103 авто, -2%).

"Всього з початку року український автопарк поповнили 5175 нових комерційних авто. Таким чином, відносно до аналогічного періоду минулого року попит на нові комерційні автомобілі в Україні збільшився на 55 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні українці купили та зареєстрували майже 8,5 тис нових легкових авто - порівняно з минулим роком травневий попит на нові авто зріс на 43%.

Економічна правда