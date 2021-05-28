Все разделы
Укр / Рус

Правительство запретило летать в небе Украины беларусским самолетам

Пятница, 28 мая 2021, 10:45
 

Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины воздушным судам, зарегистрированным в республике Беларусь.

Об этом сообщил источник ЭП в правительстве. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Кабмина.

Так, на внеочередном заседании поручили Украэроруху запретить движение беларусских самолетов в воздушном пространстве Украины с 00:00 29 мая.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Предыстория: 

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.

Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа Беларусь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Эстония присоединилась к странам, которые больше не будут принимать рейсы "Белавиа" 27 мая 2021, 13:45
Шмыгаль о создании национальной авиакомпании: Ведутся переговоры о закупке самолетов 27 мая 2021, 13:05
Литва закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси 27 мая 2021, 12:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!