Правительство запретило летать в небе Украины беларусским самолетам
Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины воздушным судам, зарегистрированным в республике Беларусь.
Об этом сообщил источник ЭП в правительстве. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Кабмина.
Так, на внеочередном заседании поручили Украэроруху запретить движение беларусских самолетов в воздушном пространстве Украины с 00:00 29 мая.
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Предыстория:
Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
Экономическая правда
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