Уряд заборонив літати в небі України білоруським літакам

Уряд заборонив використати повітряний простір України повітряним суднам, зареєстрованим в республіці Білорусь.

Про це повідомило джерело ЕП в уряді. Пізніше цю інформацію підтвердили в пресслужбі Кабміну.

Так, на позачерговому засіданні доручили Украероруху заборонити рух білоруських літаків в повітряному просторі України з 00:00 29 травня.

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Передісторія:

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Економічна правда