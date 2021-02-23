Нацкомиссию по ценным бумагам возглавил советник Ермака - указ
Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку отныне возглавит советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.
Об этом говорится в Указе Президента №69/2021, опубликованном 23 февраля.
"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сообщается в документе.
В то же время, Указом №68/2021 президент уволил с этой должности Тимура Хромаева "в связи с истечением срока полномочий".
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Напомним:
Ранее сообщалось, что после того, как каденция Тимура Хромаева в должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку завершилась в минувшие выходные, регулятор возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.
Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.
Экономическая правда
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