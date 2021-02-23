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Нацкомиссию по ценным бумагам возглавил советник Ермака - указ

Вторник, 23 февраля 2021, 15:11
 

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку отныне возглавит советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Об этом говорится в Указе Президента №69/2021, опубликованном 23 февраля.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сообщается в документе.

В то же время, Указом №68/2021 президент уволил с этой должности Тимура Хромаева "в связи с истечением срока полномочий".

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Один против всех: удержится Хромаев в кресле председателя Комиссии по ценным бумагам

Напомним:

Ранее сообщалось, что после того, как каденция Тимура Хромаева в должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку завершилась в минувшие выходные, регулятор возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

Экономическая правда

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НКЦБФР ценные бумаги фондовый рынок

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