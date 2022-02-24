Регулятор украинского фондового рынка временно остановил оборот всех ценных бумаг

фото: нкцбфр

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку временно (с 11:00 24 февраля) остановила оборот всех ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram.

НКЦБФР на внеочередном заседании 24 февраля в связи с введением военного положения приняла ряд следующих решений:

временно с 11:00 24 февраля 2022 остановить оборот всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета, кроме проведения операций необходимых для осуществления:

a. Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики;

b. Министерством денег операций по обслуживанию государственного долга.

a. Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики; b. Министерством денег операций по обслуживанию государственного долга. Депозитарным учреждениям, которым Национальным депозитарием открыты агрегированные счета, обеспечить передачу информации из базы данных в Национальный депозитарий Украины с целью обеспечения его дальнейшего резервного копирования и хранения.

Напомним:

Национальный банк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривень в день.

Снятие наличных средств ограничено до 100 000 грн в день без учета выплат зарплат и социальных выплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями. Также НБУ останавливает сделки по счетам россиян. Банки, выпускающие электронные деньги, останавливают их выпуск и обращение.

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

Безналичные расчеты не ограничиваются, банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений. НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Платежи правительства производятся без ограничений.

Экономическая правда