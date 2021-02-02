Зеленський почув голос фондового ринку: Хромаєва замінить радник Єрмака

Хто стане новим очільником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

В минулі вихідні закінчилась шестирічна каденція Тимура Хромаєва на посаді голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), якого в в 2015 році призначив Петро Порошенко.

Не зважаючи на підтримку Хромаєва міжнародними партнерами, його повноваження на другий термін президент Володимир Зеленський продовжувати не буде.

Принаймні в Офісі президента вже визначились з новим очільником органу, який контролює чи не увесь небанківський фінансовий ринок країни.

Ним стане радник керівника ОП Руслан Магомедов.

Хромаєв – out, Магомедов – in

В понеділок пізно ввечері на сайті Єдиного державного реєстру декларацій з'явились відомості про доходи та майно Руслана Магомедова, як кандидата на посаду голови Національної комісії комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Поки що це єдиний претендент на цю посаду, але як зазначають співрозмовники в ЕП в самій комісії та Офісі президента – рішення про призначення Магомедова вже ухвалене, і до кінця тижня президент Володимир Зеленський підпише відповідний указ.

Як зазначають джерела, йому передуватиме ще один указ – про звільнення з посади голови НКЦПФР Тимура Хромаєва. А до кінця лютого посад лишаться три члена комісії (подання про звільнення і призначення робить голова комісії): Ігор Назарчук, Олександр Панченко і Дмитро Тарабакін. Всі вони були призначені на шість років ще 30 січня 2015 року.

Посаду збереже лише Максим Лібанов термін перебування якого на посаді члена комісії закінчиться в лютому 2024 року.

За інформацією ЕП до складу НКЦПФР буде введено чотири нових члени – два від учасників фондового ринку та два – від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Всього членами комісії можуть бути шість осіб. Одне місце поки що залишиться вакантним.

Хто такий Руслан Магомедов

Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "фінанси підприємств". З 2006 року керував департаментом інтернет-трейдингу в компанії "Проспект інвестментс", яка до 2011 року входила в інвестиційну групу "Російські фонди".

У 2010 році перейшов на аналогічну посаду в Astrum Capital бізнесмена Леоніда Юрушева. Через рік очолив компанію. До 2016 року Astrum Capital практично припинила свою діяльність на ринку цінних паперів, втратила частину ліцензій і була продана власникам фінансової компанії "Укранет".

У 2016 році Магомедов претендував на посаду голови Національного депозитарію, але програв конкурс литовцю Міндаугасу Бакасу.

Після цього він протягом трьох років працював старшим проєктним менеджером в проєкті "Розвиток та консолідація інфраструктури ринку капіталів" Європейського банку реконструкції та розвитку.

30 квітня 2020 року призначений позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Від президента Володимира Зеленського делегований до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради одного з державних банків.

Відповідно до поданої декларації в 2020 році, за рік Магомедов отримав дохід 87 тис. грн, з яких 80 тис. грн – від підприємницької діяльності. В готівковій формі та на банківських рахунках має майже 2 млн грн.

Також він є власником 6 акцій "Української" біржі" (номінал однієї 1 тис грн), які після призначення зобов’язаний буде продати через заборону володіти часткою в підконтрольних НКЦПФР компаніях.

ЕП також звернулась до самого Руслан Магомедова за коментарем щодо його призначення, але він відповів, що "до указу президента нічого поки що коментувати не буде".

Хромаєв став жертвою активних дій?

Магомедов був серед двох ймовірних претендентів на посаду голови комісії, яких ЕП називала ще два місяці тому.

Тоді, не зважаючи на протистояння Тимура Хромаєва з учасниками ринку, у звільнення останнього мало хто вірив. Причина – підтримка дій голови Комісії міжнародними донорами та дружні стосунки його дружини Маші Єфросініної та першої леді Олени Зеленської.

Очевидно, розуміючи необхідність продемонструвати результати своєї роботи, Хромаєв в останні два місяці помітно активізувався.

Так, 20 січня на засіданні Кабінету міністрів він презентував проєкт меморандуму щодо створення "Українського міжнародного фінансового центру", який днями підпишуть український уряд, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проте це все одно не спрацювало. Співрозмовники в ОП стверджують що рішення не залишати Хромаєва на другий термін на Банковій ухвалювали з урахуванням результатів його діяльності та позиції учасників фондового ринку.

"Інфраструктура фондового ринку є, а інструментів немає. В учасників ринку відсутня довіра до регулятора. Я не бачу ніяких новацій, а лише деградацію. Повністю відсутні комунікації між комісією та компаніями, які вона регулює.

Відсутня стратегія і розуміння ролі ринку капіталів в економіці України", – заявив в коментарі ЕП екс-член НКЦПФР, засновник "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін.

Одне "але"

За законом "Про державне регулювання ринку цінних паперів", голову і членів НКЦПФР призначає і звільняє президент.

Проте стаття 106 Конституції України містить виключний перелік осіб, яких президент призначає та звільняє з посад. Після внесення змін до Конституції у 2014 році, голова та члени Комісії з цінних паперів та фондового ринку до такого переліку не входять.

"Існує висока вірогідність визнання такими, що не відповідають Конституції, положень законодавства, якими передбачено, що голова та члени НКЦПФР призначаються на посади та звільняються з посад президентом шляхом видання відповідного указу.

Більше того, у 2008 році Конституційний суд вже визнавав неконституційними повноваження президента щодо призначення керівного складу попередника НКЦПФР – Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", – зазначає адвокат Matviyiv&Partners Андрій Швадчак.

В 2020 році Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи.

Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Для того, щоб кадрові рішення в майбутньому не стали предметом спору в КС, спочатку необхідно внести зміні "Про державне регулювання ринку цінних паперів", передбачивши право призначення голови і членів НКЦПФР за Кабінетом міністрів.