Повноваження Хромаєва: У Нацкомісії з цінних паперів чекають указу Зеленського

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь прес-служби НКЦПФР на запит.

Троє членів Комісії також виконують свої обов'язки до призначення нових керівників.

"Вони продовжують виконувати свої обов'язки до моменту призначення нового глави або члена Комісії - стаття 6 закону про державне регулювання ринку цінних паперів", - заявили у прес-службі.

"Призначення та звільнення посадових осіб керівного складу НКЦПФР здійснюється указом президента України", - йдеться у повідомленні.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку формується в складі голови і шести членів комісії, які призначаються на термін 6 років.

"Нинішній глава комісії Тимур Хромаєв і три її члена - Дмитро Тарабакін, Олександр Панченко та Ігор Назарчук - були призначені указами президента від 30 січня 2015 року, а Максим Лібанов - від 28 лютого 2018 року. Ще дві позиції членів комісії залишаються вакантними", - додає "Інтерфакс-Україна".

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