Стало відомо, хто може невдовзі очолити Нацкомісію з цінних паперів

Після того, як каденція Тимура Хромаєва на посаді голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку завершилася минулих вихідних, регулятор очолить радник керівника Офісу Президента Руслан Магомедов.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Повідомляється, що вночі 1 лютого на сайті Єдиного державного реєстру декларацій з'явились відомості про доходи та майно Руслана Магомедова, як кандидата на посаду голови Національної комісії комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас, співрозмовники ЕП у Нацкомісії та Офісі зазначили, що рішення щодо призначення Магомедова вже ухвалене, і до кінця тижня президент Володимир Зеленський підпише відповідний указ. Йому передуватиме інший указ, яким звільнять не лише Хромаєва, а й трьох членів комісії: Ігоря Назарчука, Олександра Панченко і Дмитра Тарабакіна.

Всі вони були призначені на шість років ще 30 січня 2015 року. Посаду збереже лише Максим Лібанов, термін перебування якого на посаді члена комісії закінчиться в лютому 2024 року.

За інформацією ЕП до складу НКЦПФР буде введено чотири нових члени – два від учасників фондового ринку та два – від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Всього членами комісії можуть бути шість осіб. Одне місце поки що залишиться вакантним.

ЕП також звернулась до самого Руслана Магомедова за коментарем щодо його призначення, але він відповів, що "до указу президента нічого поки що коментувати не буде".

Співрозмовники в ОП стверджують, що рішення не залишати Хромаєва на другий термін на Банковій ухвалювали з урахуванням результатів його діяльності та позиції учасників фондового ринку.

Більше про те, чому Зеленський вирішив змінити очільника комісії читайте у матеріалі ЕП: Зеленський почув голос фондового ринку: Хромаєва замінить радник Єрмака

Економічна правда