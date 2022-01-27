Торговля акциями западных компаний в Украине: регулятор призвал соблюдать закон

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НКЦБФР, комментируя запуск рядом украинских компаний проектов по операциям с иностранными акциями, заявила о необходимости соблюдения всех норм украинского законодательства.

Об этом говорится в позиции Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"В НКЦБФР убеждены, что на рынке должны властвовать единые правила и условия работы для всех инвестфирм и их клиентов.

Регулятор обращает внимание на необходимость соблюдения норм законодательства Украины о депозитарной системе и обеспечении равных прав для всех держателей ценных бумаг", – заявили в регуляторе.

"Сейчас в украинских компаний уже есть определенный продуктовый ряд из инвестиционных инструментов и предлагают своим клиентам разные схемы купли-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов.

Но какую бы модель ни выбрали инвестфирмы или их конечные клиенты, мы настаиваем на том, чтобы были обеспечены уровни права на ценные бумаги и ценные бумаги. Согласно украинскому законодательству единственным подтверждением права собственности на любые ценные бумаги (как отечественных, так и иностранных эмитентов) является выписка со счета в ценных бумагах. Такие счета могут открывать инвестфирмы, имеющие лицензию НКЦБФР на осуществление депозитарной деятельности", – заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

В случае жалоб на несоблюдение законодательства или прав и правил работы в Комиссии обещают детально анализировать ситуацию и инициировать проверки.

По данным ЭП, опасения со стороны Комиссии вызваны тем, что среди основателей одной из компаний, по которой будет осуществляться покупка иностранных ценных бумаг, есть граждане РФ.

Подробнее о том, как будет работать торговля акциями западных компаний в банках Украины и почему следует быть осторожными с такими инвестициями читайте в статье Ярослава Винокурова: Акции Apple, Facebook и Amazon в смартфоне: как и через кого купить акции иностранных компаний и какие риски

Напоминаем:

Проект Универсал банка Monobank 24 января запустил тестовый режим приложения для сделок с акциями.

Банк российского бизнесмена Михаила Фридмана "Альфа-банк" первым запустил функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний с помощью своего банковского приложения.

Экономическая правда