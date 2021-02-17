В правительстве надеются подписать соглашение с ЕС о "промышленном безвизе" в этом году

В правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение об "промышленном безвизе".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, комментируя итоги заседания Совета ассоциации Украина - ЕС.

"Миссия ЕС уже начала оценку готовности Украины к подписанию соглашения о так называемом" промышленный безвизовых ". Это даст широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках Европейского Союза. Рассчитываем как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение уже в этом году", - сказал Шмыгаль.

Так называемый "промышленный безвиз", соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Подробнее об этом читайте в статье Приоритет на два ближайших года: как Украина добивается промышленного безвиза с ЕС

Европейская правда