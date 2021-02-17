В уряді сподіваються підписати угоду з ЄС про "промисловий безвіз" у цьому році

В уряді України розраховують у 2021 році підписати з ЄС угоду про "промисловий безвіз".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, коментуючи підсумки засідання Ради асоціації Україна - ЄС.

"Місія ЄС вже почала оцінку готовності України до підписання угоди про так званий "промисловий безвіз". Це дасть широкі торговельні можливості для малого та середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках Європейського Союзу. Розраховуємо якомога швидше отримати рекомендації та підписати угоду вже в цьому році", - сказав Шмигаль.

Так званий "промисловий безвіз", угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Детальніше про це читайте у статті Пріоритет на два найближчі роки: як Україна добивається промислового безвізу з ЄС.

Європейська правда