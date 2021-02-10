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В Киеве заработала камера, которая фиксирует проезд полосой общественного транспорта

Среда, 10 февраля 2021, 19:50
 

С 15 февраля камеры фотовидеофиксации будут распознавать нарушения проезда полосой общественного транспорта.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь Билошицкого: "Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36. Уже в следующий понедельник она сможет фиксировать не только нарушения скорости движения, но и контролировать движение полосой для общественного транспорта.

Система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность.  На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза.  Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал".

Напомним: В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации.

Узнать больше: Камеры - это еще не все. Как автофантомы будут ловить нарушителей

Украинская правда

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