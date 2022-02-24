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В Киеве проезд в общественном коммунальном транспорте бесплатный – Кличко

Четверг, 24 февраля 2022, 09:05 - Алексей Павлыш
 
ЛЮДИ НА СТАНЦИИ МЕТРО С ВЕЩАМИ В УКРЫТИИ. ФОТО: УП

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный.

Об этом он написал в Telegram.

"В настоящее время отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно", - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве метрополитен разрешил бесплатный вход всем желающим.

Об этом постоянно объявляют громкоговорители на станциях метро. Проезд в метро сделали бесплатным для всех пассажиров.

Метро работает в штатном режиме. В пресс-службе метрополитена заявили, что оперативно будут сообщать о дополнительных указаниях в случае изменений.

Экономическая правда

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Киев транспорт Кличко

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