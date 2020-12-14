Камери – це ще не все. Як авто-фантоми будуть ловити порушників швидкості

Невдовзі на дорогах України з’являться поліцейські авто без розпізнавальних знаків, які ловитимуть порушників швидкості.

У 1971 році New York Times писала про результати успішного експерименту в поліції. Впродовж чотирьох років в США близько 6 тисяч автомобілів оснастили комп'ютерним електронним приладом під назвою Vascar.

Цей пристрій дозволяв отримати точне зчитування швидкості автомобіля, який наближається до поліцейського авто ззаду, проїжджає повз або їде на зустріч.

Минуло 50 років і подібні пристрої готуються використовувати в Україні. Щоправда для початку це буде лише 4 тестових автомобілі, а до 2023 року їх кількість зросте до 300.

Особливістю таких автомобілів буде те, що вони не вирізнятимуться із загального потоку, а водії не знатимуть про їхнє місце перебування.

Від "візирів" до "фантомів"

Українська поліція досі не використовувала пристроїв для автоматичної фіксації порушень прямо з поліцейського авто. Хоча історія з використанням різноманітних технічних засобів в Україні досить багата.

Досвідчені водії ще пам’ятають працівників державної автомобільної інспекції (ДАІ) на дорогах із російськими "Візирами", які могли фіксувати порушників швидкісного режиму на камеру.

Водіїв штрафували навіть без зупинки автомобіля, згодом розсилаючи "листи щастя" разом із фотографією в якості доказу порушення. Пристрої не були сертифіковані в Україні, тож штраф можна було оскаржити в суді.

Щоправда, сама процедура оскарження зазвичай коштувала більше, ніж сума штрафу. Тож більшість водіїв справно сплачували штрафи. Система проіснувала до 2010 року, доки після хвилі судових позовів ДАІ вирішила все-таки відмовитися від "Візирів".

Новий виток фіксації порушень швидкості розпочався у 2018 році, коли вже оновлена поліція отримала TruCam – американські лазерні вимірювачі швидкості з режимом відеофіксації, здатні зафіксувати перевищення швидкості автомобіля в потоці транспорту на відстані більше одного кілометра.

Згодом заговорили і про стаціонарну автофіксацію порушень швидкісного режиму. Кілька разів запуск такої системи переносили і повноцінно впровадили її лише у червні цього року. Щоправда, лише у Києві та Київській області.

Загалом встановили 45 таких камер, з них 20 – в столиці. Інформація про місця розташування камер є відкритою, розміщена на офіційному сайті МВС та навіть нанесена на карту. Існують спеціальні мобільні додатки, які попереджають водіїв при наближенні до камер (наприклад, Waze).

Крім того, ділянки доріг з камерами позначені відповідними знаками. Тож уважні водії, які люблять притиснути на педаль газу, можуть легко уникати штрафів, просто пригальмувавши у потрібному місці.

Нова анонсована система принципово відрізнятиметься тим, що водії не знатимуть, де їх може очікувати перевірка. Тож єдиним способом уникнути штрафу залишиться просто не порушувати правил.

Патрульні "фантоми"

Державне агентство інфраструктурних проектів напередодні закупило чотири автомобілі з комплексами фіксації порушень у попутному та зустрічному напрямках "Фантом".

Як зазначається у системі електронних закупівель Рrozorro, чотири автомобілі в сумі коштували 3,95 млн грн. Поставити техніку планують до 20 грудня.

Загалом, впродовж наступних трьох років планується закупити 300 патрульних автомобілів "Фантом", повідомили ЕП в патрульній поліції. По 100 автомобілів щороку. Їх використовуватимуть у всіх містах, де є патрульна поліція.

Головною відмінністю системи від усіх інших пристроїв, які використовувала поліція досі, є те, що вона буде фіксувати порушення прямо під час руху. До того ж, без попередження.

Окрім фіксації порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному або зустрічному напрямку, комплекси зможуть в автоматичному режимі здійснювати перевірку автомобілів у пошукових реєстрах.

Зокрема, система зможе перевіряти номерні знаки на предмет двійників та тих, які за даними Єдиного державного реєстру МВС знищено, виявляти автомобілі, що перебувають у розшуку як поліції так і державної виконавчої служби.

У тестовому режимі на стаціонарному поліцейському пості таку систему, під назвою "Гарпун", запустили у липні 2020 року у Дніпропетровській області.

За словами голови Державного агентства інфраструктурних проектів Кирила Хом’якова, перші поліцейські автомобілі-фантоми, які таємно контролюватимуть швидкість руху, будуть створені на базі Skoda Kodiaq. Якими будуть наступні партії, поки не відомо.

Skoda Kodiaq uk.wikipedia.org

У вимогах до характеристик пілотних автомобілів, які вже придбали, марка авто не зазначається, але вказані технічні характеристики.

Зокрема, там йдеться про повнопривідний кросовер білого, сірого або чорного кольору з автоматичною коробкою передач та об’ємом двигуна не менше 2 літрів.

Судячи з опису тендерної закупівлі, традиційних "мигалок" на даху автомобілів не буде. Зовні вони нічим не відрізнятимуться від решти автомобілів.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої синього та червоного кольору будуть встановлені під захисною решіткою радіатора на передньому бампері, в салоні автомобіля перед вітровим склом на силіконовому тримачі та в салоні автомобіля на задньому склі. Усі світлові пристрої зможуть працювати одночасно.

За словами Кирила Хом’якова, у випадку виявлення порушення "фантом" буде вмикати мигалки та зупиняти водія-порушника або може скористатися гучномовцем.

Новина для України, але не для світу

"Фантомні" патрулі – поширена практика в деяких країнах Євросоюзу, серед яких Іспанія, Польща, Словаччина, Литва, Німеччина, Кіпр тощо.

Наприклад, у Польщі "фантомні" патрулі їздять на BMW, які, на відміну від інших поліцейських машин KIA, не мають жодних розпізнавальних знаків.

Такі поліцейські машини практично неможливо розпізнати у потоці, але як тільки водій порушує правила, під решіткою радіатора BMW загоряються синьо-червоні маячки. Крім того, автомобіль обладнаний камерою і радаром, що дає можливість водію подивитися відео-повтор свого порушення на місці.

У деяких країнах як альтернативу на автомобілях-фантомах використовують знімний проблисковий маячок, що кріпиться на даху авто за допомогою магніту.

Поведінку водіїв щодо дотримання правил дорожнього руху за кордоном та в Україні порівнювати складно. Утім, як показує досвід застосування камер автофіксації порушень, їх кількість з часом почала стрімко зменшуватися.

джерело: мвс

Якщо в перший день роботи система зафіксувала понад 57 тис. порушень, то вже за тиждень їх кількість зменшилася на третину. Як показує динаміка першого місяця роботи камер, статистика перевищень швидкості продовжувала зменшуватися і на кінець червня становила 13,3 тис. порушень.

Пов’язано це з тим, що водії справді почали менше порушувати, чи просто запам’ятали, де встановлені камери, і зменшували швидкість лише на цих ділянках – сказати складно.

Перехитрити мобільну систему фіксації швидкості буде ще складніше. Тож на виході держава отримає або більш дисциплінованих водіїв, або збільшить надходження до бюджету у вигляді штрафів.