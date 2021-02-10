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У Києві запрацювала камера, що фіксує проїзд смугою громадського транспорту

Середа, 10 лютого 2021, 19:50
 

З 15 лютого камери фотовідеофіксації розпізнаватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова Білошицького: "Перша така камера знаходиться у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36. Вже наступного понеділка вона зможе фіксувати не тільки порушення швидкості руху, але й контролювати рух смугою для громадського транспорту.

Система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. На місцях де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизились у три рази. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал".

Нагадаємо: У 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 стаціонарних камер фотовідеофіксації.

Знати більше: Камери – це ще не все. Як автофантоми будуть ловити порушників

Українська правда

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