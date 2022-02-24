Транспорт работает на всех улицах Киева во всех районах – КГГА
В КГГА заявляют, что инфраструктурно транспортный комплекс Киева работает в штатном режиме.
Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Усов заверил, что все ветви метрополитена работают.
"Учитывая существующий пассажиропоток, выпуск подвижного состава КП "Киевпасстранс" сокращен вдвое.
Наполненность автобусных маршрутов составляет 50%, троллейбусов – 40%, трамваев – 40%, - отметил он.
"Соответственно, в городе в штатном режиме осуществляет перевозку 255 коммунальных автобусов, 168 троллейбусов и 130 вагонов трамваев.
Частные перевозчики сократили выпуск до 40%, на улицах города работают 600 автобусов в режиме маршрутного такси", - добавил замглавы КГГА.
Транспорт работает по всем улицам города во всех районах. По его словам, при необходимости есть резерв для увеличения подвижного состава на улицах города.
Усов напомнил, что проезд в коммунальном транспорте – бесплатный.
Экономическая правда
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