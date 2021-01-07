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В правительстве Франции ожидают усиления влияния пандемии на экономику

Четверг, 7 января 2021, 16:20
 

Начало 2021 года обещает быть еще более сложным для французской экономики.

Как сообщает "Европейская правда" с усилением на Figaro, об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

"Самое сложное впереди, нам придется проявить значительную силу характера .... У нас будет больше банкротств в 2021 году, чем в 2020, что приведет к уничтожению рабочих мест, и которое будет трудно смягчить. А соответственно - у нас будет политическая неопределенность", - заявил министр во время видеоконференции с аналитическим центром "Институт Монтень".

Несмотря на это, французское правительство рассчитывает в 2021 году на рост экономки на уровне 6%.

Ради этого в правительстве пока также работают над увеличением пакета помощи бизнесу, который больше всего пострадал от пандемии. "Мы их не подведем, мы выплатим необходимые деньги", - заверил министр.

Одновременно с такой поддержкой правительство намерено внедрять план восстановления для более динамичных секторов. "Возрождение началось в конце 2020 года, мы ускорим его в 2021 году", - сказал Бруно Ле Мэр, ссылаясь на успех нескольких конкурсных проектов, реализация которых стартовала в последние месяцы.

Европейская правда

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