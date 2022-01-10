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Во Франции наберут дополнительно 1500 "киберпатрульных"

Понедельник, 10 января 2022, 19:49
 
MICHEL EULER/POOL/AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании при Министерстве внутренних дел специальной школы, где будут готовить специалистов по противодействию кибератакам, и создании дополнительных 1500 должностей киберпатрульных.

Как сообщает BFMTV, об этом он объявил во время поездки в Ниццу.

Президент рассказал, что в проект для обучения противодействию киберугрозам полицейских, жандармов и сотрудников разведки инвестируют в общей сложности миллиард евро. К нему хотят привлечь среди них лучших специалистов по гражданскому обществу.

Макрон заявил, что в будущем в стране хотят создать отдельную "горячую линию" для людей, пострадавших от действий киберпреступников, где операторы будут подсказывать наилучший план действий.

По данным профильной общественной организации Orange Cyberdéfense, за 2021 год во Франции предприятия получили на 13% больше кибератак, чем в 2020 году.

Европейская правда

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кибербезопасность киберпреступность Франция

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