Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;

Евро - 34,01 - 34,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,02 – 28,26 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,18 - 28,26 гривни, евро - 34,05 - 34,16 гривни.

Напоминаем:

15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривны.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,06 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,07 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.

Экономическая правда