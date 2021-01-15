Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;
Евро - 34,01 - 34,04 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,02 – 28,26 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,26 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,18 - 28,26 гривни, евро - 34,05 - 34,16 гривни.
Напоминаем:
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривны.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 15 января на уровне 28,06 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,07 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,04 гривни.
Экономическая правда
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