Закриття міжбанку: гривня послабилась до долара

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,12 - 28,14 гривні;

Євро – 34,01 - 34,04 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,02 – 28,26 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,18 - 28,26 гривні, євро - 34,05 - 34,16 гривні.

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 15 січня на рівні 28,06 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,07 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

Економічна правда