ROMSAT — официальный поставщик сетевого оборудования
Чтобы приобрести определенное сетевое оборудование гарантированно высокого качества, необходимо выбрать исключительно надежного и проверенного поставщика, на которого можно положиться.
На рынке телекоммуникационных услуг одну из лидирующих позиций уже многие годы занимает компания ROMSAT, являющаяся официальным поставщиком с более чем 25-летней историей.
За счет сотрудничества с компанией клиентам открывается возможность приобрести такие типы оборудования для бизнеса, как управляемый коммутатор, сетевой маршрутизатор и прочие наименования товаров с идеальным соотношением цены и качества.
Продажа телекоммуникационного и сетевого оборудования от ROMSAT
ROMSAT представляет собой украинскую компанию, которая начала свою деятельность еще в 1994 году. С того времени она не теряет своих лидирующих позиций на рынке, предоставляя услуги исключительно высокого качества.
Благодаря слаженной работе высококвалифицированных специалистов и развитой дилерской сети по всей стране компании удается стабильно обеспечивать потребителей передовыми технологическими решениями.
Традиционной сферой специализации компании являются комплексные поставки различных типов профессионального оборудования систем телевидения и телекоммуникаций от лидеров в данной отрасли. В каталоге, представленном на официальном сайте, можно найти различные товары в широком ассортименте, разделенные на более 20 тематических категорий.
К примеру, вы можете выбрать продукцию в таких категориях:
- сетевое оборудование;
- кабель и аксессуары;
- аппаратура для озвучивания;
- видеонаблюдение;
- коммутационное оборудование;
- измерительные приборы и т. д.
Среди товаров, которые являются наиболее распространенными и популярными у пользователей и доступны к приобретению, можно выделить такие:
- SFP-модули или оптические модули, представляющие собой один из типов оборудования, применяемого для построения PON-сетей.
- Сетевой коммутатор, который также известен как свитч для Интернета — тип устройства, предназначением которого является соединение нескольких узлов компьютерной сети.
- Маршрутизатор для сетей различных типов (например, маршрутизатор на 8 портов), являющийся сетевым устройством для установки соединения между разнородными сетями различных архитектур.
Для приобретения нужного оборудования и по всем интересующим вас вопросам обращайтесь по контактному номеру компании: +380 (44) 225 5454. Также вы можете обратиться непосредственно в офис ROMSAT в Киеве, который расположен на ул. Василия Стуса, 35-37, на 3-м этаже.
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