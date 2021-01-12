ROMSAT — официальный поставщик сетевого оборудования

Чтобы приобрести определенное сетевое оборудование гарантированно высокого качества, необходимо выбрать исключительно надежного и проверенного поставщика, на которого можно положиться.

На рынке телекоммуникационных услуг одну из лидирующих позиций уже многие годы занимает компания ROMSAT, являющаяся официальным поставщиком с более чем 25-летней историей.

За счет сотрудничества с компанией клиентам открывается возможность приобрести такие типы оборудования для бизнеса, как управляемый коммутатор, сетевой маршрутизатор и прочие наименования товаров с идеальным соотношением цены и качества.

Продажа телекоммуникационного и сетевого оборудования от ROMSAT

ROMSAT представляет собой украинскую компанию, которая начала свою деятельность еще в 1994 году. С того времени она не теряет своих лидирующих позиций на рынке, предоставляя услуги исключительно высокого качества.

Благодаря слаженной работе высококвалифицированных специалистов и развитой дилерской сети по всей стране компании удается стабильно обеспечивать потребителей передовыми технологическими решениями.

Традиционной сферой специализации компании являются комплексные поставки различных типов профессионального оборудования систем телевидения и телекоммуникаций от лидеров в данной отрасли. В каталоге, представленном на официальном сайте, можно найти различные товары в широком ассортименте, разделенные на более 20 тематических категорий.

К примеру, вы можете выбрать продукцию в таких категориях:

сетевое оборудование;

кабель и аксессуары;

аппаратура для озвучивания;

видеонаблюдение;

коммутационное оборудование;

измерительные приборы и т. д.

Среди товаров, которые являются наиболее распространенными и популярными у пользователей и доступны к приобретению, можно выделить такие:

SFP-модули или оптические модули, представляющие собой один из типов оборудования, применяемого для построения PON-сетей. Сетевой коммутатор, который также известен как свитч для Интернета — тип устройства, предназначением которого является соединение нескольких узлов компьютерной сети. Маршрутизатор

Для приобретения нужного оборудования и по всем интересующим вас вопросам обращайтесь по контактному номеру компании: +380 (44) 225 5454. Также вы можете обратиться непосредственно в офис ROMSAT в Киеве, который расположен на ул. Василия Стуса, 35-37, на 3-м этаже.