ROMSAT — офіційний постачальник мережевого обладнання

Якщо вам потрібно придбати певне мережеве обладнання гарантовано високої якості, необхідно вибрати виключно надійного та перевіреного постачальника, на якого можна покластися.

На ринку телекомунікаційних послуг одну з провідних позицій вже багато років займає компанія ROMSAT, що є офіційним постачальником з понад 25-річною історією.

За рахунок співпраці з компанією клієнтам відкривається можливість придбати такі типи обладнання для бізнесу, як керований комутатор, мережевий маршрутизатор та інші найменування товарів з ідеальним співвідношенням ціни та якості.

Продаж телекомунікаційного та мережевого обладнання від ROMSAT

ROMSAT є українською компанією, яка почала свою діяльність ще в 1994 році. З того часу вона не втрачає своїх провідних позицій на ринку, надаючи послуги виключно високої якості. Завдяки злагодженій роботі висококваліфікованих фахівців і розвиненій дилерській мережі по всій країні компанії вдається стабільно забезпечувати споживачів передовими технологічними рішеннями.

Традиційною сферою спеціалізації компанії є комплексні поставки різних типів професійного обладнання систем телебачення та телекомунікацій від лідерів у даній галузі. У каталозі, представленому на офіційному сайті, можна знайти різні товари в широкому асортименті, розділені на понад 20 тематичних категорій.

Наприклад, ви можете вибрати продукцію в таких категоріях:

мережеве обладнання;

кабель та аксесуари;

апаратура для озвучування;

відеоспостереження;

комутаційне обладнання;

вимірювальні прилади тощо.

Серед товарів, які є найбільш поширеними та популярними у користувачів і доступні до придбання, можна виділити такі:

SFP-модулі або оптичні модулі, що представляють собою один із типів устаткування, яке застосовується для побудови PON-мереж. Мережевий комутатор, який також відомий як свіч для Інтернету — тип пристрою, призначенням якого є поєднання декількох вузлів комп'ютерної мережі. Маршрутизатор

Для придбання необхідного обладнання та зі всіма питаннями звертайтесь за контактним номером компанії: +380 (44) 225 5454. Також ви можете звернутися безпосередньо до офісу ROMSAT в Києві, який розташований на вул. Василя Стуса, 35-37, на 3-му поверсі.