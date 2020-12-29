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2 тысячи долларов вместо 600: американцам увеличат выплаты из-за COVID-19

Вторник, 29 декабря 2020, 11:05
 

Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение выплат американцам с 600 долларов до 2 тысяч в период пандемии коронавируса для стимулирования национальной экономики.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 275 членов нижней палаты Конгресса, большинство из которых – представители Демократической партии.

С инициативой увеличения выплат ранее выступил президент Дональд Трамп. В то же время, его же однопартийцы это решение не поддержали, считая, что это негативно повлияет на бюджет страны.

Для утверждения этой нормы ее должен принять Сенат Конгресса. Когда именно от соберется и соберется ли вообще пока неизвестно.

Украинская правда

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США коронавирус карантин

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