2 тисячі доларів замість 600: американцям збільшать виплати через COVID-19

Палата представників Конгресу США підтримала збільшення виплат американцям з 600 доларів до 2 тисяч на період пандемії коронавірусу для стимулювання національної економіки.

Джерело: CNN

Деталі: Відповідне рішення підтримали 275 членів нижньої палати Конгресу, більшість із яких – представники Демократичної партії.

Із ініціативою збільшення виплат раніше виступив президент Дональд Трамп. Водночас, його ж однопартійці це рішення не підтримали, вважаючи, що це негативно вплине на бюджет країни.

Для затвердження цієї норми її має ухвалити Сенат Конгресу. Коли саме від збереться і чи збереться взагалі досі невідомо.