Нефть опять бьет семилетние максимумы из-за морозов в США
Котировки нефти, удерживаемые с середины января на уровне 2014 года, активно растут в результате морозов в США.
Об этом сообщает Reuters.
Цены контрактов на нефть Brent на торгах в пятницу коснулись 93 долларов за баррель в 14:00 по Киеву, после чего несколько ослабли – до 92,77 доллара за баррель (+1,79%) на 14:40. В последний раз такие цены наблюдались в октябре 2014 года.
Аналогично росли котировки американской нефти WTI, на пике достигшие 92,28 доллара за баррель, после чего подешевели до 92,03 доллара за баррель (+1,97%).
Обе марки нефти растут уже седьмую неделю подряд.
Прыжок в пятницу обусловлен стремительным похолоданием в Техасе, что усиливает беспокойство по поводу перебоев в производстве крупнейшего нефтяного региона в США. Тысячи домохозяйств остались без электроэнергии в результате погодных условий в четверг.
Рыночные настроения усилены геополитическим фактором посредством риска эскалации на украинских границах со стороны РФ. Также влияет решение стран ОПЕК+ в среду по добыче нефти. Экспортеры ресурса оставили план восстановления рынка на постоянном уровне несмотря на опережение спросом на предложение.
Напоминаем:
Ровно год назад Техас сталкивался с аномальными морозами, что сократило предложение нефти в стране на 40% и спровоцировало быстрый рост цен после пандемических минимумов.
Детальнее об этом ЭП рассказывала в статье: Дикий Запад уже не тот: как "падал" Техас и что произошло с его энергосистемой в морозы
По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на нефть может подняться до 100 долларов в течение следующих двух лет, а спрос достигнет "нового рекордного уровня".
Цены на нефть продолжают держаться на рекордном уровне с 2014 года на фоне заседания стран-экспортеров нефти в среду и риска эскалации со стороны РФ.
Экономическая правда
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