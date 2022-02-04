Нефть опять бьет семилетние максимумы из-за морозов в США

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Котировки нефти, удерживаемые с середины января на уровне 2014 года, активно растут в результате морозов в США.

Об этом сообщает Reuters.

Цены контрактов на нефть Brent на торгах в пятницу коснулись 93 долларов за баррель в 14:00 по Киеву, после чего несколько ослабли – до 92,77 доллара за баррель (+1,79%) на 14:40. В последний раз такие цены наблюдались в октябре 2014 года.

Аналогично росли котировки американской нефти WTI, на пике достигшие 92,28 доллара за баррель, после чего подешевели до 92,03 доллара за баррель (+1,97%).

Обе марки нефти растут уже седьмую неделю подряд.

Прыжок в пятницу обусловлен стремительным похолоданием в Техасе, что усиливает беспокойство по поводу перебоев в производстве крупнейшего нефтяного региона в США. Тысячи домохозяйств остались без электроэнергии в результате погодных условий в четверг.

Рыночные настроения усилены геополитическим фактором посредством риска эскалации на украинских границах со стороны РФ. Также влияет решение стран ОПЕК+ в среду по добыче нефти. Экспортеры ресурса оставили план восстановления рынка на постоянном уровне несмотря на опережение спросом на предложение.

Напоминаем:

Ровно год назад Техас сталкивался с аномальными морозами, что сократило предложение нефти в стране на 40% и спровоцировало быстрый рост цен после пандемических минимумов.

Детальнее об этом ЭП рассказывала в статье: Дикий Запад уже не тот: как "падал" Техас и что произошло с его энергосистемой в морозы

По мнению аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, цена на нефть может подняться до 100 долларов в течение следующих двух лет, а спрос достигнет "нового рекордного уровня".

Цены на нефть продолжают держаться на рекордном уровне с 2014 года на фоне заседания стран-экспортеров нефти в среду и риска эскалации со стороны РФ.

Экономическая правда