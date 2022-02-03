США планируют использовать робопсов Ghost Robotics для патрулирования границы с Мексикой
Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США (DHS) тестирует четвероногих роботов компании Ghost Robots для охраны границы с Мексикой.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горы и пустыни с экстремальными температурами – например, в Эль-Пасо.
Работы Ghost Robots Q-UGV успешно проходят все этапы тестов – они, наиболее вероятно, станут помощниками агентов таможенной и пограничной служб.
Планируется, что работы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров.
Они, в частности, оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами, приборами ночного видения, камерой масштабирования и различными датчиками.
При этом конкретные сроки развертывания роботов на границе пока не сообщаются.
Ранее компания Ghost Robots оснащала робособак беспилотной винтовкой специального назначения.
Она может с высокой точностью стрелять на расстояние до 1200 метров. Но основная цель их использования на границе – патрулирование.
Роботов Q-UGV от Ghost Robots закупили армия США, ВВС и Корпуса морской пехоты.
Экономическая правда
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