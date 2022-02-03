США планируют использовать робопсов Ghost Robotics для патрулирования границы с Мексикой

фото: DHS

Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности США (DHS) тестирует четвероногих роботов компании Ghost Robots для охраны границы с Мексикой.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горы и пустыни с экстремальными температурами – например, в Эль-Пасо.

Работы Ghost Robots Q-UGV успешно проходят все этапы тестов – они, наиболее вероятно, станут помощниками агентов таможенной и пограничной служб.

Планируется, что работы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров.

Они, в частности, оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами, приборами ночного видения, камерой масштабирования и различными датчиками.

При этом конкретные сроки развертывания роботов на границе пока не сообщаются.

фото: DHS

Ранее компания Ghost Robots оснащала робособак беспилотной винтовкой специального назначения.

Она может с высокой точностью стрелять на расстояние до 1200 метров. Но основная цель их использования на границе – патрулирование.

Роботов Q-UGV от Ghost Robots закупили армия США, ВВС и Корпуса морской пехоты.

Экономическая правда