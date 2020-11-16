Шмыгаль поговорил с мэрами об "усовершенствовании" локдауна и спасении бизнеса

Кабинет министров не исключает "усовершенствования" карантина выходного дня и имеет 7 инструментов для поддержки отраслей, которые страдают от карантина больше всего.

Источник: пресс служба правительства по результатам онлайн-совещания премьер-министра с городскими главами

Детали: 16 ноября под председательством премьера Дениса Шмыгаля прошло онлайн-совещание с городскими главами, в котором приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, его заместитель - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты.

Участники встречи договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19: от адаптивного карантина до совершенствования карантина "выходного дня".

Он отметил, что введенные меры касаются в основном трех отраслей.

По словам премьера, большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье доказывают, что "огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", поэтому власти видит выход в том, что на выходных люди сидят дома и не создают "большой поток и скопления".

По мнению Шмыгаля, карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос со выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Он заверил, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

Прямая речь: "На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всех".

Украинская правда