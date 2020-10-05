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SpaceX анонсировала запуск спутников Starlink

Понедельник, 5 октября 2020, 09:17
 

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 октября осуществить запуск 13-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. Ранее запуск несколько раз переносили из-за плохой погоды.

Источник: SpaceX

Детали: 5 октября в 7:51 a.m. EDT (14:51 по Киеву) должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Стартовать Falcon 9 будет из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

В SpaceX отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Украинская правда

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SpaceX космос

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