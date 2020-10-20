"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов превысили 11 миллиардов
С начала действия госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предпринимателям уполномоченные банки выдали кредитов на 11 млрд грн.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает "Укринформ".
"В начале года президент Владимир Зеленский, еще до начала пандемии, инициировал программу поддержки малого и среднего бизнеса по доступному кредитованию. После того как распространилась эпидемия коронавируса, эта программа была несколько изменена и помогла тому бизнесу, который временно переживал кризис, не остановиться и продолжать работать.
На сегодня по этой программе выдано 11 млрд гривен кредитов", - сказала Кузнецов.
По ее словам, за последние 5 лет это самая программа по поддержке малого и среднего бизнеса.
Напомним:
Ранее сообщалось что со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 4343 займа на общую сумму 10,352 млрд грн - за прошедшую неделю выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 млн грн.
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