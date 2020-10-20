"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 11 мільярдів

З початку дії держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям уповноважені банки видали кредитів на 11 млрд грн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає "Укрінформ".

"На початку року президент Володимир Зеленський, ще до початку пандемії, ініціював програму підтримки малого та середнього бізнесу за доступним кредитуванням. Після того, коли поширилась пандемія коронавірусу, ця програма була дещо змінена і допомогла тому бізнесу, який тимчасово переживав кризу не зупинитись і продовжувати працювати.

На сьогодні за цією програмою видано 11 млрд гривень кредитів",- сказала Ковалів.