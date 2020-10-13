"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов превысили 10 миллиардов

Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 4343 займа на общую сумму 10,352 млрд грн - за прошедшую неделю выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 10,352 млрд грн 7,689 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,044 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 619 млн гривен - на пополнение оборотных средств.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 млн гривен. 67% (315 млн гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

12,4% (58 млн гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 20,6% (96 млн гривен)", - говорится в сообщении.

При этом, лидерами по количеству сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются государственные банки - на первом месте Приватбанк (1106 кредитов на общую сумму 789 миллионов гривен) на втором месте Укргазбанк (761 кредит на общую сумму 1,030 миллиарда гривен), и на третьем - Ощадбанк (653 кредита на сумму 856 миллиона гривен).

Экономическая правда