В НБУ хотят сократить неработающие кредиты до 10% к концу 2024 года

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Цель НБУ - сократить до конца 2024 года уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.

Об этом во время форума "2022 – время кредитовать" сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, передает "Укринформ".

"2021 год является еще одним годом динамичного сокращения плохих портфелей в банках.

По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень плохих кредитов снизился до 30,7% по сравнению с 48,4% на начало 2020 года. Наша цель – на конец 2024 года выйти с показателем не более 10%", – заявил Шевченко.

По его словам, несмотря на коронакризис, уровень плохих кредитов в банках не рос, а уменьшался.

Напомним:

Государственные банки сократили портфели неработающих кредитов (NPL) до 35% на 1 сентября 2021, госбанки сократили портфели NPL на 108 млрд грн.

Доля неработающих кредитов (NPL) на 1 декабря 2021 года снизилась до 30,7% против 32,7% на 1 ноября.