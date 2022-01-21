Законопроект о создании финансового суда уже наработан – глава НБУ
Законопроект о создании специализированного финансового суда уже наработан, Нацбанк и дальше готов к дискуссиям по созданию такого суда.
Об этом во время форума "2022 – время кредитовать" сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Укринформ".
"В 2021 году мы подняли дискуссию с профессиональной юридической судебной средой о создании специализированного судебного учреждения - специализированного финансового суда. Это верный путь в независимое и эффективное правосудие именно в направлении финансовых споров", - сказал Шевченко.
"Соответствующий законопроект уже наработан", - добавил он.
Напомним:
Сообщалось, что НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной.
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