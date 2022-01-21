Все разделы
Укр / Рус

Законопроект о создании финансового суда уже наработан – глава НБУ

Пятница, 21 января 2022, 14:55
 
Кирилл Шевченко
фото: нбу

Законопроект о создании специализированного финансового суда уже наработан, Нацбанк и дальше готов к дискуссиям по созданию такого суда.

Об этом во время форума "2022 – время кредитовать" сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Укринформ".

"В 2021 году мы подняли дискуссию с профессиональной юридической судебной средой о создании специализированного судебного учреждения - специализированного финансового суда. Это верный путь в независимое и эффективное правосудие именно в направлении финансовых споров", - сказал Шевченко.

"Соответствующий законопроект уже наработан", - добавил он.

Напомним:

Сообщалось, что НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной.

Читайте также: Нацбанк хочет создать "кредитный" суд. Зачем?

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ Кирилл Шевченко финансы кредиты суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ намекнул, что тарифы на коммунальные услуги придется поднимать 20 января 2022, 17:57
Украина временно потеряла доступ к внешним заимствованиям – НБУ 20 января 2022, 16:07
В НБУ рассказали о влиянии падения курса гривни на инфляцию 20 января 2022, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!