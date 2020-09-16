Проект госбюджета-2021: Бизнес категорически против повышения налогов в период кризиса

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали проект госбюджета на 2021 год, в частности, считают категорически неприемлемым увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Бизнес с сожалением воспринимает некоторые заложенные в бюджете нормы, как то повышение минимальной зарплаты как негативный сигнал. Однако, помимо прочего, интересует, из каких источников будет наполняться сам бюджет. Ведь существуют предостережения, что налогообложение для бизнеса будет увеличиваться, что представляется совершенно нелогичным в период коронавирусного кризиса, когда компаниям и так непросто держаться на плаву.

Из открытых источников Ассоциация получила текст проекта изменений в Налоговый кодекс, которым таки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на бизнес, и, надеемся, это лишь досадная шутка. Ведь сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса, чтобы предпринимательская работа в стране не заморозилась", - отметила директор Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.

Также бизнес надеется, что автоматизированный эффективный механизм для своевременного возмещения экспортного НДС в соответствии с порядком и процедурам, действующих в течение 2017-2019 годов, будет обеспечен.

"Ведь несвоевременное погашение задолженности государства перед экспортерами негативно влияет на операционную деятельность предприятий, ценообразование и ликвидность на внутреннем рынке, что может иметь негативные последствия для роста экономики Украины в 2021 году.

Особенно в условиях мировых кризисных явлений в сфере здравоохранения, вызванных пандемией COVID-19, необходимо выполнение положений ст.5 ЗУ "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" по направлению на реализацию программы медицинских гарантий объема средств бюджета на соответствующий год не менее 5% от ВВП страны", - заявили в Ассоциации.

"Также проектом бюджета на 2021 год предусмотрено существенное увеличение (почти 40%) поступлений от произведенного спирта. Этот показатель понятен, поскольку законодательно состоялась демонополизация и появилась возможность приватизации спиртовых заводов, что позволит развивать производство. Но для прозрачной работы необходимо принятие обновленных условий для лицензирования такого производства.

Также, среди основных статей поступлений по акцизному налогу надо отметить запланированные поступления от ввозимой винодельческой продукции и пива (+ более 50%). Но наиболее высокий показатель закладывается на поступления от ввоза табака, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (почти в 3,5 раза больше показателей проекта бюджета 2020 года). Вместе с тем, учитывая, что положение о маркировке жидкостей до сих пор не утверждено и компании не будет иметь времени для тестирования такого процесса, а соответственно и ввозить жидкости, есть риск получить недопоступления в бюджет в начале года", - убеждают в Ассоциации.

Также подчеркивается, что Украина подтвердила свои намерения стать активным партнером ЕС во внедрении положений Европейского зеленого курса - новой программы зеленого экономического развития Евросоюза, основной целью которой является достижение углеродистой нейтральности европейского континента до 2050 года.

В частности, среди приоритетов определено повышение энерго- и ресурсоэффективности, развитие возобновляемой и водородной энергетики, развитие схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов, сотрудничество в научных и инновационных проектах, реформу угольного сектора, и тому подобное.

Однако пока в текущей редакции проекта бюджета есть расходы лишь на некоторые из перечисленных сфер.

"Иными словами, расходов для экологизации экономики предусмотрено недостаточно много.

По лесной отрасли не предусмотрены средства на осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, восстановление лесов, создание защитных лесных насаждений и полезащитных лесных полос, проведение лесоустроительных работ и национальной инвентаризации лесного фонда Украины, а также на обеспечение функционирования государственной лесной охраны", - утверждает ЕБА

"Следовательно, по мнению бизнеса, целесообразно доработать проект бюджета и обеспечить конкретные статьи расходов в соответствии с запланированными приоритетами.

В то же время, категорически неприемлемо увеличение налогов и сборов для сбалансирования бюджетных поступлений.

Стоит, пока есть время, еще раз более обдуманно подойти к доходам и расходам из бюджета, учитывая, в том числе, непростые условия для работы бизнеса сегодня и создать качественный документ, чтобы в 2021 год эффективно работать, а не исправлять необдуманные решения", - говорится в заявлении.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

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Экономическая правда