Проект госбюджета-2021 не поддержали два министра – СМИ

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета предусматривает ноль гривен на природоохранные мероприятия.

"Относительно Степанова, то он потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% ВВП. По его словам, в государственном бюджете с "дутыми доходами" предусмотрено лишь 4,2% ВВП.

По данным источников издания, Степанов во время заседания Кабмина спросил, как украинцам решать проблемы, и предположил: "За свой счет?"

"После этого премьер-министр Денис Шмыгаль ответил: "Придется". Затем Степанов ответил: "Так выйдите и скажите им об этом", - пишет ZN.UA.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.