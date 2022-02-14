Рада согласовала план закрытых оборонных закупок на 2022-2024 годы

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Парламент согласовал сводный трехлетний план закрытых оборонных закупок на 2022-2024 годы. Следующий шаг – утверждение Кабинетом министров.

Об этом сообщает Независимая антикоррупционная комиссия.

Трехлетний план касается закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, осуществляемых по закрытой процедуре. Он позволит планировать развитие систем вооружения и более эффективно использовать государственные средства, которые тратят на обороноспособность Украины.

"Другими словами, впервые в истории Украины Министерство обороны не планирует закупки "сейчас на сейчас", а имеет четкий план, который позволяет производителям выстраивать свою стратегию производства и взаимодействия с министерством", – говорится в сообщении.

Открытым остается вопрос, как часто будут пересматривать этот трехлетний план. Предыдущий опыт свидетельствует о том, что государственный оборонный заказ в предыдущие годы корректировался слишком часто. Об этом сетовали как исполнители ГОЗа, так и эксперты от гражданского общества.

Трехлетний план предусмотрен законом "Об оборонных закупках", который был принят еще в июле 2020 года, а вступил в силу с 1 января 2021 года.

Экс-министр обороны Андрей Таран на своей каденции не смог утвердить такой документ. В общей сложности Минобороны понадобилось больше года, чтобы начать воплощать в жизнь положения Закона Украины "Об оборонных закупках".

Напомним, что до сих пор закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью секретными. Это делает невозможным антикоррупционный контроль за такими закупками.

Экономическая правда