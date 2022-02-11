Украина может потерять собственную добычу газа из-за повышения ренты – ассоциация

getty images

В результате кратного повышения ренты, предложенного депутатами, Украина может потерять собственную добычу природного газа.

Об этом сообщает Ассоциация газодобывающих предприятий Украины.

Ассоциация считает, что следствием принятия законопроекта о повышении ренты на газ будет стремительное падение объемов добычи газа в Украине. Как следствие – увеличение зависимости от импорта энергетических ресурсов, в том числе – из страны-агрессора РФ.

Членом ассоциации, в частности, является государственный Нафтогаз. Дочернее предприятие НАКа, Укргаздобыча, отвечает за 80% добычи газа в Украине.

"Украина рискует потерять собственную газодобычу", - заявили компании. Ассоциация ссылается на опыт 2014 года, когда власть более чем вдвое повысила ренту до конца 2015 года. Как следствие, большинство компаний тогда полностью остановит инвестиционную деятельность.

"Уже в 2015 году были свернуты проекты на сумму $400 млн, что привело к невозможности бурения 90% скважин, которые ранее компании планировали пробурить", - рассказали компании, добывающие газ. В последующие годы это существенно сократило прирост в добыче газа в Украине.

Ассоциация считает, что кратное увеличение ренты нанесет катастрофический удар по инвестиционной привлекательности сектора и станет отрицательным сигналом для иностранных инвесторов.

Учитывая риски, ассоциация призвала парламент не поддерживать соответствующий законопроект № 7038, и обратилась к президенту и правительству "немедленно принять меры, чтобы не допустить остановки инвестиционной деятельности и потери отечественной газодобычи".

Напоминаем:

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается привязать ренту на добычу газа в цене его реализации.

Согласно документу, ренту хотят повысить в 2-3 раза, если цена будет превышать 200 долларов за тысячу кубов. Такие контракты последний раз действовали год назад, а в декабре цены достигали 2200 долларов за тысячу кубов.