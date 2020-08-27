Гендиректор "Электротяжмаша", которого временно отстранила прокуратура восстановился в должности

Виктор Бусько, который был временно отстранен с должности гендиректора "Электротяжмаша" на время расследования прокуратуры в рамках дела о растрате имущества вернулся к работе.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на приказ Фонда госимущества.

Сообщается, что Бусько восстановлен в должности в соответствии с Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 17.08.2020 года.

Как отмечает пресс-служба Бусько был назначен директором "Электротяжмаша" в декабре 2019 года, а на время следствия попросил суд отстранить его от исполнения обязанностей.

Напомним:

7 августа прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинения в отношении четырех человек, которых следствие считает участниками коррупционной схемы с нанесению 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Завод" Электротяжмаш".

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. квро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене - 1,22 млн евро.

Отмечается, что это третье преступление на заводе, расследование которого закончили детективы НАБУ.