Гендиректор "Електроважмашу", якого тимчасово відсторонила прокуратура поновився на посаді

Віктор Бусько, який був тимчасово відсторонений з посади гендиректора "Електроважмашу" на час розслідування прокуратури в рамках справи про розтрату майна повернувся до роботи.

Про це повідомляє прес-служба підприємства з посиланням на наказ Фонду держмайна.

Повідомляється, що Бусько відновлений на посаді відповідно до Постанови Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 17.08.2020 року.

Як зазначає прес-служба Бусько був призначений директором "Електроважмашу" в грудні 2019 року, а на час слідства попросив суд усунути його від виконання обов'язків.

Нагадуємо:

7 серпня прокурори Спеціалізованою антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувачення стосовно чотирьох осіб, яких слідство вважає учасниками корупційної схеми з завдання 13,7 млн грн збитків державному підприємству "Завод "Електроважмаш".

Як встановило слідство, у 2017 році посадовці "Електроважмашу" за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка).

Ті запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. В результаті ДП "Завод "Електроважмаш" недоотримало 13,7 млн грн, що підтверджено експертизами.

Зазначається, що це третій злочин на заводі, розслідування якого закінчили детективи НАБУ.