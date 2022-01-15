Фонд госимущества снова выставил на продажу Борщаговский спиртзавод

Фонд государственного имущества снова выставил на продажу Борщаговский спиртзавод. Аукцион должен пройти 27 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стартовая цена объекта – 28 млн гривен. Актив включает 32 объекта недвижимого имущества

Напоминаем:

В октябре 2021 года Фонд госимущества уже выставлял Борщевский спиртзавод на торги.

За 2021 год Фонд госимущества Украины продал спиртзаводов более чем на 1,7 млрд грн. Из этой суммы 1,05 млрд грн инвесторы уплатили в госбюджет за приобретенные активы, еще 37 млн ​​грн поступило в виде штрафов и гарантийных платежей за отказ от результатов аукциона.