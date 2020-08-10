Прокуроры передали в суд дело про"схемы" на "Электротяжмаше" на 13 миллионов

7 августа прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинения в отношении четырех человек, которых следствие считает участниками коррупционной схемы с нанесению 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Завод" Электротяжмаш".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. квро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене - 1,22 млн евро.

В результате ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.

Отмечается, что это третье преступление на заводе, расследование которого закончили детективы НАБУ.

Среди обвиняемых двое заместителей директора "Электротяжмаша" и начальник управления, а также директор чешской компании и ее конечный бенефициар.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Экономическая правда