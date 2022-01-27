ОГХК могут снова выставить на продажу не раньше весны

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После отмены аукциона по приватизации Объединенной горно-химической компании в декабре ее могут в четвертый раз выставить на продажу весной.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал в интервью mind.ua.

Он отметил, что новой даты аукцион еще не назначен, сейчас проводятся консультации с правительством.

Фонд рассматривает три сценария предстоящей продажи ОГХК. Первый – оставить условия неизменными и выставить на повторный аукцион. Также рассматривается возможность снизить стартовую цену с 3,7 млрд грн на сумму, которую определит советник по приватизации.

Другой путь – получить оценку запасов по международным стандартам (система JORC). Однако, добавил Сенниченко, это стоит 500 тысяч долларов и требует около полугода.

Он отметил, что в случае принятия дальнейшего сценария сейчас понадобится еще около месяца административно-процедурные решения, после чего собирается аукционная комиссия и назначает дату.

Эту дату нельзя определить раньше, чем через два месяца, то есть, новые торги могут быть уже весной. Если будет выбран сценарий для снижения цены, аукцион может состояться осенью.

"Да я думаю, что самый правильный вариант - чем быстрее, тем лучше, потому что состояние активов со временем, к сожалению, не улучшается", - добавил глава ФГИ.

Напоминаем:

В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", запланированном на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Международные компании, несмотря на интерес к объекту, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.

Фонд госимущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года. Ранее дату уже несколько раз переносили из-за отсутствия достаточного количества заявок.

BDO Корпоративные Финансы еще в октябре заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказалось от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн. грн. Операционная прибыль составила 344 млн. грн.