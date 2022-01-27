Рада не смогла уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко фото фги

Верховная Рада не смогла на заседании 27 января уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко с должности.

Об этом известно с заседания ВРУ.

Решение поддержали 223 голоса – на 3 меньше, чем нужно для принятия решения.

Дополнено. Как объявил нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, у трех коллег по фракции не сработали кнопки для голосования. Спикер ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании по проверке исправности пультов.

Как ранее рассказывала ЭП, отставка Сенниченко с поста главы фонда была обусловлена давлением команды власти. От "Слуги народа" проект постановления получил 175 голосов "за" - из формально 242 депутатов фракции. В то же время на 27 января во фракции заболели COVID-19 сразу 23 нардепа.

Кроме того, голосование планировали провести при наличии кандидата, который бы заменил Сенниченко в должности. В то же время о возможном преемнике неизвестно до сих пор официально.

О том, почему главы Фонда госимущества хотят сменить и чем он запомнился в должности читайте в статье ЭП: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

Напоминаем:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности в ноябре прошлого года. Впоследствии комитет поддержал его отставку.

Собеседники ЭП называли поводом для увольнения приватизацию киевского завода "Большевик" (Первый киевский машиностроительный завод). Тогда на торги пришли три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне, а цена едва оттолкнулась от стартовых 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляет, что уходит с должности "по собственному желанию".

Экономическая правда