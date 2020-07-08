Компания Коломойского хочет управлять активами УМХ Курченко

ООО "1+1 Интернет" подало документы на участие в конкурсе Агентства по розыску и менеджменту активов на управление активами Украинского Медиа Холдинга, который принадлежал беглому бизнесмену Сергей Курченко.

Источник: пресс-служба группы "1+1 медиа", в которую входит ООО "1+1 Интернет"

Дословно: "Учитывая опыт управления масштабными проектам в сфере медиа, мощную команду специалистов и показатели, которые демонстрируют проекты компании, что подтверждено многочисленными индустриальными признаниями, ООО "1 + 1 Интернет" чувствует готовность и потенциал к успешному управлению указанными активами УМХ".

Детали: Сообщается, что все это было отражено в пакете документов, которые компания предоставила АРМА в соответствии с требованиями конкурса.

По данным группы, на конкурс подались 5 участников, включая ООО "1+1 Интернет".

Что было раньше: В июне Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что ищет управляющего для одного из своих крупнейших активов – Украинского Медиа Холдинга, который принадлежал беглому бизнесмену Сергей Курченко.

Документы от потенциальных управляющих принимали до 3 июля включительно.

"1+1 Media" является одним из крупнейших медиахолдингов Украины и значимых активов украинского олигарха Игоря Коломойского.

Предыстория:

Активы группы "Украинский медиа холдинг" передали в управление АРМА в сентябре 2019 года.

По данным "Наших грошей", в АРМА в частности попали ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", корпоративные права ООО "Известия-Украина", ООО "Корреспондент", ООО "Редакция газеты "Команда", ООО "За рулем – Украина", ООО "Твоя пресса", ООО "ТРК "Киевские ведомости" – телерадиоэфир", ООО "Бигмир Онлайн" и ООО "Бигмир Интернет", ГП "Лаунж-ФМ", акции, эмитированные ОАО "КП медиа" и акции, эмитированные ЧАО "КП в Украине".

Все это арестовали в рамках производства №12013220540000400 относительно создания экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершения группой лиц в ее составе особо тяжких преступлений против государства.

Одним из подозреваемых является владелец группы ВЕТЭК Сергей Курченко, по которому ГПУ в марте завершила досудебное расследование.

UMH Group группа Сергея Курченко приобрела в 2013 году.

Олигарха Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".

Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.

Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украина, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.