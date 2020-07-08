Компанія Коломойського хоче управляти активами УМХ Курченка

ТОВ "1+1 Інтернет" подало документи на участь у конкурсі Агентство з розшуку та менеджменту активів на управління активами Українського Медіа Холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку.

Джерело: пресслужба групи "1+1 медіа", до якої входить ТОВ "1+1 Інтернет"

Дослівно: "З огляду на досвід управління масштабними проєктами у сфері медіа, потужну команду фахівців та на показники, які демонструють проєкти компанії, що підтверджено численними індустріальними визнаннями, ТОВ "1+1 Інтернет" відчуває готовність і потенціал до успішного управління зазначеними активами УМХ".

Деталі: Повідомляється, що все це було відображено у пакеті документів, які компанія надала АРМА відповідно до вимог конкурсу.

За даними групи, на конкурсі подалися 5 учасників, включно з ТОВ "1+1 Інтернет".

Що було раніше: У червні Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що шукає управителя для одного зі своїх найбільших активів – Українського Медіа Холдингу, який належав бізнесмену-втікачу Сергію Курченку.

Документи від потенційних управителів приймали до 3 липня включно.

Передісторія:

Активи групи "Український медіа холдинг" передали в управління АРМА у вересні 2019 року.

За даними "Наших грошей", в АРМА зокрема потрапили ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", корпоративні права ТОВ "Ізвєстія-Україна", ТОВ "Кореспондент", ТОВ "Редакція газети "Команда", ТОВ "За кермом – Україна", ТОВ "Твоя преса", ТОВ "ТРК "Киевские ведомости" – телерадіоефір", ТОВ "Бігмір Онлайн" та ТОВ "Бігмір Інтернет", ДП "Лаунж-ФМ", акції, емітовані ПАТ "КП медіа" та акції, емітовані ПРАТ "КП в Україні".

Усе це арештували в рамках провадження №12013220540000400 щодо створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення групою осіб у її складі особливо тяжких злочинів проти держави.

Одним із підозрюваних є власник групи СЄПЕК Сергій Курченко, по якому ГПУ у березні завершила досудове розслідування.

UMH Group група Сергія Курченка придбала у 2013 році.

Олігарха Курченко називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі наприкінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців і журналістів, зокрема, про розкрадання майна держпідприємства "Укргазвидобування", організації схеми незаконного ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів.

Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено в розшук.

Журналісти знайшли документи, що викривають схеми Курченка для ухилення від оподаткування. Внаслідок цих схем Україна, за їхніми даними, втратила $1 млрд доходу.