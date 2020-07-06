Кличко рассказал, сколько киевлян воспользовались общественным велопрокатом за 2 года

Услугами общественного велопроката за 2 года в Киеве воспользовались более 75 тысяч раз.

Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает ЦТС.

"В Киеве стремительно приобретает популярность система общественного велопроката, которую мы вместе с инвесторами проекта представили два года назад. За это время более 75 000 раз киевляне и гости города воспользовались услугами велопроката.

И если два года назад мы начинали с 33 станций проката, то сегодня их уже 302. Значительно увеличилось и количество велосипедов, которые можно взять на этих станциях. Их уже более тысячи единиц. А буквально через неделю-две, как заверили инвесторы, они завезут еще тысячу байков", - рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что сервис проката велосипедов Nextbike сменил название на Bikenow, запустил новое приложение и снизил стоимость поездки.

Напомним:

Система общественного проката велосипедов Nextbike провела ребрендинг для города Киева и стала называться Bikenow.com.ua